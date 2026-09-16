NASDAQ Composite Index-Titel Power Integrations-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Power Integrations von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Power Integrations-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Power Integrations-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 29,71 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 336,587 Power Integrations-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Power Integrations-Aktie auf 48,27 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16 247,05 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 62,47 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Power Integrations bezifferte sich zuletzt auf 2,71 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at