NASDAQ Composite Index-Titel Power Integrations-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Power Integrations von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Power Integrations-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 50,92 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 196,386 Power Integrations-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 02.06.2026 auf 84,19 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16 533,78 USD wert. Damit wäre die Investition um 65,34 Prozent gestiegen.

Am Markt war Power Integrations jüngst 4,56 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at