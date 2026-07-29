Power Integrations Aktie

Power Integrations für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 911299 / ISIN: US7392761034

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Power Integrations-Investment im Blick 29.07.2026 16:03:56

NASDAQ Composite Index-Titel Power Integrations-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Power Integrations von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren Power Integrations-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurde das Power Integrations-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Power Integrations-Papier an diesem Tag 50,74 USD wert. Bei einem Power Integrations-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 19,708 Power Integrations-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 28.07.2026 1 166,73 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 59,20 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 16,67 Prozent.

Power Integrations wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,53 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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