NASDAQ Composite Index-Titel Power Integrations-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Power Integrations von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Power Integrations-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Power Integrations-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Power Integrations-Aktie an diesem Tag 32,45 USD wert. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 30,817 Power Integrations-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Power Integrations-Papiers auf 43,94 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 354,08 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 35,41 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Power Integrations belief sich jüngst auf 2,46 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at