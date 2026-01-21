NASDAQ Composite Index-Titel Power Integrations-Aktie: So viel hätte eine Investition in Power Integrations von vor 3 Jahren gekostet

Vor Jahren Power Integrations-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren wurde das Power Integrations-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Power Integrations-Papier bei 84,65 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 11,813 Power Integrations-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 42,90 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 506,79 USD wert. Damit wäre die Investition 49,32 Prozent weniger wert.

Power Integrations wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,40 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at