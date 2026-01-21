Power Integrations Aktie
WKN: 911299 / ISIN: US7392761034
|Power Integrations-Investment
|
21.01.2026 16:04:38
NASDAQ Composite Index-Titel Power Integrations-Aktie: So viel hätte eine Investition in Power Integrations von vor 3 Jahren gekostet
Heute vor 3 Jahren wurde das Power Integrations-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Power Integrations-Papier bei 84,65 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 11,813 Power Integrations-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 42,90 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 506,79 USD wert. Damit wäre die Investition 49,32 Prozent weniger wert.
Power Integrations wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,40 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Power Integrations Inc.
Analysen zu Power Integrations Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Power Integrations Inc.
|39,00
|0,00%