NASDAQ Composite Index-Titel Power Integrations-Aktie: So viel hätte eine Investition in Power Integrations von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Power Integrations eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 22.05.2019 wurde das Power Integrations-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 34,55 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Power Integrations-Aktie investiert hat, hat nun 2,894 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Power Integrations-Aktie auf 77,11 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 223,18 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 123,18 Prozent.

Jüngst verzeichnete Power Integrations eine Marktkapitalisierung von 4,40 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at