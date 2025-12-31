NASDAQ Composite Index-Titel Power Integrations-Aktie: So viel hätte eine Investition in Power Integrations von vor 5 Jahren gekostet

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Power Integrations-Einstiegs gewesen.

Power Integrations-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Power Integrations-Anteile an diesem Tag bei 81,86 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 USD in die Power Integrations-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 122,160 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.12.2025 gerechnet (35,99 USD), wäre die Investition nun 4 396,53 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 56,03 Prozent abgenommen.

Power Integrations markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,99 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at