Power Integrations Aktie
WKN: 911299 / ISIN: US7392761034
|Power Integrations-Investmentbeispiel
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01.07.2026 16:04:06
NASDAQ Composite Index-Titel Power Integrations-Aktie: So viel hätte eine Investition in Power Integrations von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurde das Power Integrations-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 57,58 USD. Wenn man vor 1 Jahr 100 USD in die Power Integrations-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,737 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 83,76 USD gerechnet, wäre die Investition nun 145,47 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 45,47 Prozent zugenommen.
Der Börsenwert von Power Integrations belief sich zuletzt auf 4,40 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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