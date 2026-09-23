NASDAQ Composite Index-Titel Power Integrations-Aktie: So viel hätte eine Investition in Power Integrations von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Power Integrations-Aktien verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Power Integrations-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 41,54 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 2,407 Power Integrations-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 123,88 USD, da sich der Wert eines Power Integrations-Anteils am 22.09.2026 auf 51,46 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 23,88 Prozent erhöht.

Power Integrations erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,76 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at