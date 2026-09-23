Power Integrations Aktie
WKN: 911299 / ISIN: US7392761034
|Lukratives Power Integrations-Investment?
|
23.09.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Titel Power Integrations-Aktie: So viel hätte eine Investition in Power Integrations von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Power Integrations-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 41,54 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 2,407 Power Integrations-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 123,88 USD, da sich der Wert eines Power Integrations-Anteils am 22.09.2026 auf 51,46 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 23,88 Prozent erhöht.
Power Integrations erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,76 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Power Integrations Inc.
Analysen zu Power Integrations Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Power Integrations Inc.
|43,92
|-1,44%