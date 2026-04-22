NASDAQ Composite Index-Titel Power Integrations-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Power Integrations-Investment von vor 5 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Power Integrations-Aktie Anlegern gebracht.

Am 22.04.2021 wurden Power Integrations-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 81,91 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Power Integrations-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 122,085 Power Integrations-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 67,37 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 224,88 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 17,75 Prozent.

Zuletzt verbuchte Power Integrations einen Börsenwert von 3,43 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at