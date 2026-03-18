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Power Integrations Aktie

Power Integrations für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 911299 / ISIN: US7392761034

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Power Integrations-Anlage im Blick 18.03.2026 16:04:11

NASDAQ Composite Index-Titel Power Integrations-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Power Integrations von vor 3 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in Power Integrations-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Vor 3 Jahren wurde die Power Integrations-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Power Integrations-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 84,13 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 1,189 Power Integrations-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 56,61 USD, da sich der Wert eines Power Integrations-Papiers am 17.03.2026 auf 47,63 USD belief. Das entspricht einem Minus von 43,39 Prozent.

Der Börsenwert von Power Integrations belief sich zuletzt auf 2,64 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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