Wer vor Jahren in Power Integrations-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Am 25.11.2023 wurden Power Integrations-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Power Integrations-Papier bei 77,15 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,296 Power Integrations-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.11.2026 gerechnet (39,73 USD), wäre das Investment nun 51,50 USD wert. Das entspricht einem Minus von 48,50 Prozent.

Der Börsenwert von Power Integrations belief sich jüngst auf 2,44 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at