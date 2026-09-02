NASDAQ Composite Index-Titel Power Integrations-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Power Integrations von vor 3 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Power Integrations-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Power Integrations-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Power Integrations-Papier bei 85,44 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 1,170 Power Integrations-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Power Integrations-Aktie auf 49,78 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 58,26 USD wert. Damit wäre die Investition 41,74 Prozent weniger wert.

Insgesamt war Power Integrations zuletzt 2,88 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at