NASDAQ Composite Index-Titel Power Integrations-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Power Integrations von vor 5 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Power Integrations-Aktie Anlegern gebracht.

Am 09.09.2021 wurde das Power Integrations-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Power Integrations-Aktie bei 107,56 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in Power Integrations-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9,297 Power Integrations-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 08.09.2026 auf 50,46 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 469,13 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 53,09 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Power Integrations belief sich zuletzt auf 2,82 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at