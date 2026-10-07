NASDAQ Composite Index-Titel Power Integrations-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Power Integrations von vor 5 Jahren bedeutet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Power Integrations-Aktie gebracht.

Am 07.10.2021 wurden Power Integrations-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Power Integrations-Papier bei 100,11 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die Power Integrations-Aktie investierten, hätten nun 99,890 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 53,40 USD gerechnet, wäre die Investition nun 5 334,13 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 46,66 Prozent.

Zuletzt verbuchte Power Integrations einen Börsenwert von 3,03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at