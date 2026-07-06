NASDAQ Composite Index-Titel Prosperity Bancshares-Aktie: Hätte sich eine Anlage in Prosperity Bancshares von vor 5 Jahren bezahlt gemacht?

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Prosperity Bancshares-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 70,25 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Prosperity Bancshares-Aktie investiert, befänden sich nun 14,235 Prosperity Bancshares-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 009,25 USD, da sich der Wert eines Prosperity Bancshares-Papiers am 02.07.2026 auf 70,90 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +0,93 Prozent.

Jüngst verzeichnete Prosperity Bancshares eine Marktkapitalisierung von 8,52 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at