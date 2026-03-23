Prosperity Bancshares Aktie
WKN: 923484 / ISIN: US7436061052
|Prosperity Bancshares-Investmentbeispiel
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23.03.2026 16:04:52
NASDAQ Composite Index-Titel Prosperity Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Prosperity Bancshares von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Prosperity Bancshares-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 45,44 USD. Wer vor 10 Jahren 1 000 USD in die Prosperity Bancshares-Aktie investiert hat, hat nun 22,007 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 20.03.2026 auf 64,69 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 423,64 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 42,36 Prozent erhöht.
Jüngst verzeichnete Prosperity Bancshares eine Marktkapitalisierung von 6,62 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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