Prosperity Bancshares Aktie
WKN: 923484 / ISIN: US7436061052
|Lukratives Prosperity Bancshares-Investment?
|
23.02.2026 16:04:34
NASDAQ Composite Index-Titel Prosperity Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Prosperity Bancshares von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der Prosperity Bancshares-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 41,44 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Prosperity Bancshares-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,413 Prosperity Bancshares-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 177,44 USD, da sich der Wert eines Prosperity Bancshares-Anteils am 20.02.2026 auf 73,53 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +77,44 Prozent.
Zuletzt verbuchte Prosperity Bancshares einen Börsenwert von 7,20 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!