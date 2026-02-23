NASDAQ Composite Index-Titel Prosperity Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Prosperity Bancshares von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Prosperity Bancshares eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der Prosperity Bancshares-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 41,44 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Prosperity Bancshares-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,413 Prosperity Bancshares-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 177,44 USD, da sich der Wert eines Prosperity Bancshares-Anteils am 20.02.2026 auf 73,53 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +77,44 Prozent.

Zuletzt verbuchte Prosperity Bancshares einen Börsenwert von 7,20 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at