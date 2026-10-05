Prosperity Bancshares Aktie
WKN: 923484 / ISIN: US7436061052
|Lohnender Prosperity Bancshares-Einstieg?
|
05.10.2026 16:03:41
NASDAQ Composite Index-Titel Prosperity Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Prosperity Bancshares von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Prosperity Bancshares-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 55,31 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 180,799 Prosperity Bancshares-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Prosperity Bancshares-Aktie auf 67,38 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 182,25 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 21,82 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Prosperity Bancshares belief sich zuletzt auf 8,11 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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