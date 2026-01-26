NASDAQ Composite Index-Titel Prosperity Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Prosperity Bancshares-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Prosperity Bancshares-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Die Prosperity Bancshares-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Prosperity Bancshares-Anteile bei 35,51 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Prosperity Bancshares-Aktie investiert hätte, hätte er nun 281,611 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 23.01.2026 auf 71,90 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 20 247,82 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 102,48 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Prosperity Bancshares bezifferte sich zuletzt auf 6,85 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at