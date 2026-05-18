Prosperity Bancshares Aktie
WKN: 923484 / ISIN: US7436061052
|Lukrative Prosperity Bancshares-Anlage?
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18.05.2026 16:04:00
NASDAQ Composite Index-Titel Prosperity Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Prosperity Bancshares-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Prosperity Bancshares-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 51,60 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die Prosperity Bancshares-Aktie investierten, hätten nun 1,938 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Prosperity Bancshares-Papiers auf 66,50 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 128,88 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 128,88 USD, was einer positiven Performance von 28,88 Prozent entspricht.
Der Börsenwert von Prosperity Bancshares belief sich zuletzt auf 6,72 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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