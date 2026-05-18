Prosperity Bancshares Aktie

Prosperity Bancshares für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 923484 / ISIN: US7436061052

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrative Prosperity Bancshares-Anlage? 18.05.2026 16:04:00

NASDAQ Composite Index-Titel Prosperity Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Prosperity Bancshares-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Prosperity Bancshares eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Prosperity Bancshares-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 51,60 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die Prosperity Bancshares-Aktie investierten, hätten nun 1,938 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Prosperity Bancshares-Papiers auf 66,50 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 128,88 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 128,88 USD, was einer positiven Performance von 28,88 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von Prosperity Bancshares belief sich zuletzt auf 6,72 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Prosperity Bancshares Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Prosperity Bancshares Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Prosperity Bancshares Inc. 67,80 1,95% Prosperity Bancshares Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

17.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 20
17.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 20: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
16.05.26 KW 20: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
15.05.26 KW 20: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX stabil -- DAX legt zu -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendiert seitwärts, während der deutsche Leitindex Gewinne verbucht. Die Wall Street zeigt sich mit unterschiedlichen Vorzeichen. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenstart schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen