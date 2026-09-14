NASDAQ Composite Index-Titel Prosperity Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Prosperity Bancshares-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Prosperity Bancshares-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Prosperity Bancshares-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 67,84 USD. Bei einem Prosperity Bancshares-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 147,406 Prosperity Bancshares-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 11.09.2026 10 517,39 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 71,35 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 5,17 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Prosperity Bancshares bezifferte sich zuletzt auf 8,55 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at