Prosperity Bancshares Aktie
WKN: 923484 / ISIN: US7436061052
|Lukrative Prosperity Bancshares-Investition?
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11.05.2026 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Titel Prosperity Bancshares-Aktie: So viel hätte eine Investition in Prosperity Bancshares von vor 5 Jahren gekostet
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Prosperity Bancshares-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Prosperity Bancshares-Aktie betrug an diesem Tag 74,44 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 134,336 Prosperity Bancshares-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 304,14 USD, da sich der Wert eines Prosperity Bancshares-Anteils am 08.05.2026 auf 69,26 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 6,96 Prozent.
Prosperity Bancshares wurde jüngst mit einem Börsenwert von 6,99 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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