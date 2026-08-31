Prosperity Bancshares Aktie
WKN: 923484 / ISIN: US7436061052
|Prosperity Bancshares-Performance
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31.08.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Titel Prosperity Bancshares-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Prosperity Bancshares von vor 5 Jahren verdient
Am 31.08.2021 wurde das Prosperity Bancshares-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Prosperity Bancshares-Papiers betrug an diesem Tag 69,88 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Prosperity Bancshares-Aktie investiert, befänden sich nun 1,431 Prosperity Bancshares-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 103,46 USD, da sich der Wert eines Prosperity Bancshares-Papiers am 28.08.2026 auf 72,30 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 3,46 Prozent.
Prosperity Bancshares war somit zuletzt am Markt 8,70 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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