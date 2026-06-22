NASDAQ Composite Index-Titel Prosperity Bancshares-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Prosperity Bancshares von vor einem Jahr verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Prosperity Bancshares-Aktie gebracht.

Vor 1 Jahr wurde das Prosperity Bancshares-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Prosperity Bancshares-Aktie bei 67,79 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Prosperity Bancshares-Aktie investiert hätte, hätte er nun 147,514 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 71,19 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 501,55 USD wert. Mit einer Performance von +5,02 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Marktwert von Prosperity Bancshares betrug jüngst 7,16 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at