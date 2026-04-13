NASDAQ Composite Index-Titel Prosperity Bancshares-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Prosperity Bancshares von vor 5 Jahren eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Prosperity Bancshares-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Prosperity Bancshares-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 74,11 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 USD in die Prosperity Bancshares-Aktie investierten, hätten nun 13,493 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.04.2026 gerechnet (68,82 USD), wäre das Investment nun 928,62 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 7,14 Prozent verringert.

Prosperity Bancshares war somit zuletzt am Markt 6,99 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at