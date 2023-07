NASDAQ Composite Index-Titel Prosperity Bancshares-Aktie: So viel Verlust hätte eine frühe Investition in Prosperity Bancshares bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Prosperity Bancshares gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Prosperity Bancshares-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Prosperity Bancshares-Aktie 70,45 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in Prosperity Bancshares-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,419 Prosperity Bancshares-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 86,96 USD, da sich der Wert eines Prosperity Bancshares-Papiers am 21.07.2023 auf 61,26 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -13,04 Prozent.

Prosperity Bancshares erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5,75 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at