Prosperity Bancshares Aktie

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WKN: 923484 / ISIN: US7436061052

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Frühe Investition 28.09.2026 16:03:46

NASDAQ Composite Index-Titel Prosperity Bancshares-Aktie: So viel Verlust hätte eine Prosperity Bancshares-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Prosperity Bancshares-Einstiegs gewesen.

Vor 5 Jahren wurden Prosperity Bancshares-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 70,54 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 14,176 Prosperity Bancshares-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 25.09.2026 auf 67,77 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 960,73 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 3,93 Prozent eingebüßt.

Zuletzt verbuchte Prosperity Bancshares einen Börsenwert von 8,13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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