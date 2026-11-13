Provident Financial Holdings Aktie
WKN: 914318 / ISIN: US7438681014
|Provident Financial-Investment
|
13.11.2026 16:03:12
NASDAQ Composite Index-Titel Provident Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Provident Financial von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Provident Financial-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 11,00 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Provident Financial-Aktie investiert hätte, hätte er nun 9,091 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 12.11.2026 auf 18,24 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 165,82 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 65,82 Prozent zugenommen.
Provident Financial markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 111,92 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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