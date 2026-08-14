Provident Financial Holdings Aktie
WKN: 914318 / ISIN: US7438681014
|Langfristige Anlage
|
14.08.2026 16:03:49
NASDAQ Composite Index-Titel Provident Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Provident Financial von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Provident Financial-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 15,62 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Provident Financial-Aktie investiert, befänden sich nun 640,205 Provident Financial-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 13.08.2026 11 530,09 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 18,01 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 15,30 Prozent erhöht.
Der Provident Financial-Wert an der Börse wurde auf 113,03 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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