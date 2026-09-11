NASDAQ Composite Index-Titel Provident Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Provident Financial von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren Provident Financial-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Provident Financial-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Provident Financial-Anteile an diesem Tag 15,56 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 6,427 Provident Financial-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 120,24 USD, da sich der Wert eines Provident Financial-Anteils am 10.09.2026 auf 18,71 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 20,24 Prozent angewachsen.

Provident Financial war somit zuletzt am Markt 116,54 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at