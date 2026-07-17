NASDAQ Composite Index-Titel Provident Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Provident Financial von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Provident Financial gewesen.

Am 17.07.2025 wurde das Provident Financial-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 15,50 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in die Provident Financial-Aktie investierten, hätten nun 64,516 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 109,68 USD, da sich der Wert einer Provident Financial-Aktie am 16.07.2026 auf 17,20 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 10,97 Prozent.

Am Markt war Provident Financial jüngst 107,16 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at