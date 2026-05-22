NASDAQ Composite Index-Titel Provident Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Provident Financial-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Provident Financial eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der Provident Financial-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Provident Financial-Aktie an diesem Tag 15,03 USD wert. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die Provident Financial-Aktie investiert hat, hat nun 665,557 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Provident Financial-Aktien wären am 21.05.2026 11 460,90 USD wert, da der Schlussstand 17,22 USD betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 14,61 Prozent.

Provident Financial wurde jüngst mit einem Börsenwert von 106,94 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at