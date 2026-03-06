Provident Financial Holdings Aktie
NASDAQ Composite Index-Titel Provident Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Provident Financial von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Provident Financial-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Provident Financial-Anteile bei 14,17 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 7,057 Provident Financial-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 05.03.2026 auf 16,12 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 113,76 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 13,76 Prozent erhöht.
Der Provident Financial-Wert an der Börse wurde auf 102,96 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
