NASDAQ Composite Index-Titel Provident Financial-Aktie: So viel hätte eine Investition in Provident Financial von vor 5 Jahren gekostet

Vor Jahren in Provident Financial eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Am 16.01.2021 wurden Provident Financial-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 17,01 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 587,889 Provident Financial-Aktien. Die gehaltenen Provident Financial-Aktien wären am 15.01.2026 9 412,11 USD wert, da der Schlussstand 16,01 USD betrug. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 5,88 Prozent.

Zuletzt verbuchte Provident Financial einen Börsenwert von 103,71 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at