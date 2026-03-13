Provident Financial Holdings Aktie
WKN: 914318 / ISIN: US7438681014
|Provident Financial-Anlage im Blick
|
13.03.2026 16:04:05
NASDAQ Composite Index-Titel Provident Financial-Aktie: So viel hätte eine Investition in Provident Financial von vor 5 Jahren gekostet
Heute vor 5 Jahren wurde die Provident Financial-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Provident Financial-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 17,22 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 58,072 Provident Financial-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 929,73 USD, da sich der Wert eines Provident Financial-Anteils am 12.03.2026 auf 16,01 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 7,03 Prozent.
Provident Financial erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 102,14 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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