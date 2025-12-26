NASDAQ Composite Index-Titel Provident Financial-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Provident Financial-Investment von vor 10 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Provident Financial-Investment gewesen.

Am 26.12.2015 wurde die Provident Financial-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 19,14 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 5,225 Provident Financial-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 24.12.2025 82,81 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 15,85 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 17,19 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Provident Financial bezifferte sich zuletzt auf 104,75 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at