Provident Financial Holdings Aktie
WKN: 914318 / ISIN: US7438681014
|Lukrative Provident Financial-Anlage?
|
06.02.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Titel Provident Financial-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Provident Financial-Investment von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Provident Financial-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 14,56 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 686,813 Provident Financial-Aktien. Die gehaltenen Provident Financial-Aktien wären am 05.02.2026 11 208,79 USD wert, da der Schlussstand 16,32 USD betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 12,09 Prozent.
Am Markt war Provident Financial jüngst 105,54 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Provident Financial Holdings Inc.
Analysen zu Provident Financial Holdings Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Provident Financial Holdings Inc.
|16,26
|-0,37%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.