NASDAQ Composite Index-Titel Provident Financial-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Provident Financial-Investment von vor 3 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Provident Financial-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Provident Financial-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 14,56 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 686,813 Provident Financial-Aktien. Die gehaltenen Provident Financial-Aktien wären am 05.02.2026 11 208,79 USD wert, da der Schlussstand 16,32 USD betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 12,09 Prozent.

Am Markt war Provident Financial jüngst 105,54 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at