Provident Financial Holdings Aktie

Provident Financial Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 914318 / ISIN: US7438681014

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrative Provident Financial-Anlage? 06.02.2026 16:03:48

NASDAQ Composite Index-Titel Provident Financial-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Provident Financial-Investment von vor 3 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Provident Financial-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Provident Financial-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 14,56 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 686,813 Provident Financial-Aktien. Die gehaltenen Provident Financial-Aktien wären am 05.02.2026 11 208,79 USD wert, da der Schlussstand 16,32 USD betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 12,09 Prozent.

Am Markt war Provident Financial jüngst 105,54 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Provident Financial Holdings Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Provident Financial Holdings Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Provident Financial Holdings Inc. 16,26 -0,37% Provident Financial Holdings Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen