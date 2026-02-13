Provident Financial Holdings Aktie

Provident Financial Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 914318 / ISIN: US7438681014

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Langfristige Anlage 13.02.2026 16:03:51

NASDAQ Composite Index-Titel Provident Financial-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Provident Financial-Investment von vor 5 Jahren verdient

Investoren, die vor Jahren in Provident Financial-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Provident Financial-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 15,90 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in Provident Financial-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6,289 Provident Financial-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 102,26 USD, da sich der Wert eines Provident Financial-Papiers am 12.02.2026 auf 16,26 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 2,26 Prozent erhöht.

Provident Financial markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 103,85 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Provident Financial Holdings Inc.

mehr Nachrichten