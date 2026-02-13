NASDAQ Composite Index-Titel Provident Financial-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Provident Financial-Investment von vor 5 Jahren verdient

Investoren, die vor Jahren in Provident Financial-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Provident Financial-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 15,90 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in Provident Financial-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6,289 Provident Financial-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 102,26 USD, da sich der Wert eines Provident Financial-Papiers am 12.02.2026 auf 16,26 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 2,26 Prozent erhöht.

Provident Financial markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 103,85 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at