NASDAQ Composite Index-Titel Provident Financial-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Provident Financial von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Provident Financial-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurde die Provident Financial-Aktie feiertags-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Provident Financial-Anteile bei 13,35 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 749,064 Provident Financial-Aktien. Die gehaltenen Provident Financial-Aktien wären am 30.04.2026 12 853,93 USD wert, da der Schlussstand 17,16 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 28,54 Prozent angezogen.

Zuletzt ergab sich für Provident Financial eine Börsenbewertung in Höhe von 109,89 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at