Provident Financial Holdings Aktie

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WKN: 914318 / ISIN: US7438681014

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Lohnendes Provident Financial-Investment? 16.10.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Titel Provident Financial-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Provident Financial von vor 3 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Provident Financial-Aktien verdienen können.

Am 16.10.2023 wurde die Provident Financial-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 12,52 USD. Wer vor 3 Jahren 10 000 USD in die Provident Financial-Aktie investiert hat, hat nun 798,722 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Provident Financial-Papiers auf 18,11 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 464,86 USD wert. Damit wäre die Investition um 44,65 Prozent gestiegen.

Alle Provident Financial-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 113,42 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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