Bei einem frühen Investment in Provident Financial-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurde die Provident Financial-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 16,77 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Provident Financial-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 59,630 Provident Financial-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.11.2026 gerechnet (18,49 USD), wäre die Investition nun 1 102,27 USD wert. Das entspricht einem Plus von 10,23 Prozent.

Provident Financial markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 113,40 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at