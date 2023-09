NASDAQ Composite Index-Titel Provident Financial-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Provident Financial-Investment eingebracht

Bei einem frühen Provident Financial-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 10 Jahren wurde das Provident Financial-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Provident Financial-Aktie bei 17,80 USD. Bei einem Provident Financial-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 561,798 Provident Financial-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 07.09.2023 gerechnet (13,00 USD), wäre das Investment nun 7 303,37 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 26,97 Prozent.

Alle Provident Financial-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 89,88 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at