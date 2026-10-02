Provident Financial Holdings Aktie

Provident Financial Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 914318 / ISIN: US7438681014

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Lohnender Provident Financial-Einstieg? 02.10.2026 16:03:37

NASDAQ Composite Index-Titel Provident Financial-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Provident Financial von vor 10 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Provident Financial-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Provident Financial-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 19,56 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die Provident Financial-Aktie investierten, hätten nun 5,112 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 01.10.2026 93,30 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 18,25 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 6,70 Prozent vermindert.

Insgesamt war Provident Financial zuletzt 112,53 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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