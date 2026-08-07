Provident Financial Holdings Aktie
WKN: 914318 / ISIN: US7438681014
|Lukrative Provident Financial-Anlage?
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07.08.2026 16:03:45
NASDAQ Composite Index-Titel Provident Financial-Aktie: So viel Verlust hätte ein Provident Financial-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurde das Provident Financial-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 19,40 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 51,546 Provident Financial-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 06.08.2026 930,93 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 18,06 USD belief. Mit einer Performance von -6,91 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Zuletzt ergab sich für Provident Financial eine Börsenbewertung in Höhe von 113,10 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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