NASDAQ Composite Index-Titel Provident Financial-Aktie: So viel Verlust hätte ein Provident Financial-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Am 23.01.2016 wurde die Provident Financial-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 18,79 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Provident Financial-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 5,322 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 22.01.2026 auf 16,27 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 86,59 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 13,41 Prozent abgenommen.

Jüngst verzeichnete Provident Financial eine Marktkapitalisierung von 104,05 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at