Provident Financial Holdings Aktie
WKN: 914318 / ISIN: US7438681014
|Lukrative Provident Financial-Anlage?
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10.07.2026 16:03:43
NASDAQ Composite Index-Titel Provident Financial-Aktie: So viel Verlust hätte eine Provident Financial-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurde die Provident Financial-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Provident Financial-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 18,35 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 5,450 Provident Financial-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 93,79 USD, da sich der Wert eines Provident Financial-Anteils am 09.07.2026 auf 17,21 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 6,21 Prozent.
Alle Provident Financial-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 107,22 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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