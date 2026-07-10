NASDAQ Composite Index-Titel Provident Financial-Aktie: So viel Verlust hätte eine Provident Financial-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Provident Financial-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 10 Jahren wurde die Provident Financial-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Provident Financial-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 18,35 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 5,450 Provident Financial-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 93,79 USD, da sich der Wert eines Provident Financial-Anteils am 09.07.2026 auf 17,21 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 6,21 Prozent.

Alle Provident Financial-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 107,22 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at