NASDAQ Composite Index-Titel Provident Financial-Aktie: Wäre eine Provident Financial-Investition von vor 5 Jahren rentabel gewesen?

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Provident Financial-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Provident Financial-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Provident Financial-Aktie letztlich bei 17,00 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Provident Financial-Papier investiert hätte, hätte er nun 588,235 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 17,16 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 094,12 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 0,94 Prozent angezogen.

Alle Provident Financial-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 108,44 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at