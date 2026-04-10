Provident Financial Holdings Aktie
WKN: 914318 / ISIN: US7438681014
|Rentable Provident Financial-Investition?
|
10.04.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Titel Provident Financial-Aktie: Wäre eine Provident Financial-Investition von vor 5 Jahren rentabel gewesen?
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Provident Financial-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Provident Financial-Aktie letztlich bei 17,00 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Provident Financial-Papier investiert hätte, hätte er nun 588,235 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 17,16 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 094,12 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 0,94 Prozent angezogen.
Alle Provident Financial-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 108,44 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Provident Financial Holdings Inc.
Analysen zu Provident Financial Holdings Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Provident Financial Holdings Inc.
|17,13
|-0,17%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen mit uneinheitlichem Wochenschluss -- ATX zog zum Wochenschluss kräftig an -- DAX schlussendlich stabil -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt tendierte vor dem Wochenende deutlich höher. Der deutsche Leitindex zeigte sich letztlich wenig verändert. Die Wall Street bewegte sich mit verschiedenen Vorzeichen. Die Börsen in Fernost verbuchten am Freitag Gewinne.