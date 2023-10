NASDAQ Composite Index-Titel QC-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem frühen Investment in QC angefallen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der QC-Aktie an der Börse NASO ausgeführt. Der Schlusskurs der QC-Aktie betrug an diesem Tag 0,61 USD. Wenn man vor 5 Jahren 100 USD in die QC-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 163,934 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 03.10.2023 98,36 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 0,60 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 1,64 Prozent.

Zuletzt verbuchte QC einen Börsenwert von 10,42 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at