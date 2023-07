NASDAQ Composite Index-Titel QUALCOMM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes QUALCOMM-Investment abgeworfen

Vor Jahren QUALCOMM-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem QUALCOMM-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das QUALCOMM-Papier letztlich bei 92,51 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 1,081 QUALCOMM-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.07.2023 gerechnet (116,87 USD), wäre die Investition nun 126,33 USD wert. Mit einer Performance von +26,33 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von QUALCOMM belief sich zuletzt auf 131,35 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at